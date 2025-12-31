Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД

Как следует из материалов, среди популярных фраз мошенников есть те, которые касаются водителей. Например, мошенники могут предложить помощь в получении водительских прав. При этом злоумышленники обещают "100% гарантию".

Также остаются актуальными у мошенников и схемы якобы с ДТП, в которые попали родственники жертв. Злоумышленники связываются с гражданином и убеждают его, что его, например, сын пьяный устроил аварию, и теперь "нужно решить вопрос".