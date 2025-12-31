Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, где в новогоднюю ночь ударят 40-градусные морозы - РИА Новости, 31.12.2025
01:00 31.12.2025
Синоптик рассказал, где в новогоднюю ночь ударят 40-градусные морозы
общество, магаданская область, верхоянск, оймякон, россия, республика саха (якутия), погода, новый год
Синоптик рассказал, где в новогоднюю ночь ударят 40-градусные морозы

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Морозы до минус 48 градусов ударят по Магаданской области, востоку и северо-востоку Якутии в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Сильные морозы географически (будут - ред.) в том месте, в котором они и должны быть: то есть это восток, северо-восток Якутии и Колыма, континентальные районы Магаданской области - там минус 40-45, Верхоянск и Оймякон - минус 48 градусов", - сказал Шувалов.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Что будет с погодой в Москве в новогоднюю ночь
