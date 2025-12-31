https://ria.ru/20251231/morozy-2065788207.html
Синоптик рассказал, где в новогоднюю ночь ударят 40-градусные морозы
Синоптик рассказал, где в новогоднюю ночь ударят 40-градусные морозы - РИА Новости, 31.12.2025
Синоптик рассказал, где в новогоднюю ночь ударят 40-градусные морозы
Морозы до минус 48 градусов ударят по Магаданской области, востоку и северо-востоку Якутии в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости руководитель прогностического... РИА Новости, 31.12.2025
Синоптик рассказал, где в новогоднюю ночь ударят 40-градусные морозы
Морозы до минус 48 градусов ударят по Магаданской области в новогоднюю ночь