https://ria.ru/20251231/moroz-2065891152.html
Дед Мороз на своих санях успешно добрался до новых регионов
Дед Мороз на своих санях успешно добрался до новых регионов - РИА Новости, 31.12.2025
Дед Мороз на своих санях успешно добрался до новых регионов
Дед Мороз на своих санях успешно добрался до новых регионов и посетил Донецк, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:53:00+03:00
2025-12-31T23:53:00+03:00
2025-12-31T23:53:00+03:00
россия
донецк
дед мороз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148165/70/1481657097_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2ddf2df4301953ccdf36bd1d0b6cc93a.jpg
https://ria.ru/20251227/mechta-2065059055.html
россия
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148165/70/1481657097_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bd11e3ea3231a1f122414b42b76e0d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк, дед мороз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Россия, Донецк, Дед Мороз, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
Дед Мороз на своих санях успешно добрался до новых регионов
Дед Мороз на своих санях прилетел в новые регионы России, посетил Донецк