Сани Деда Мороза добрались до берегов Волги
Сани Деда Мороза уже пролетели большую часть пути и добрались до берегов Волги - города Самары, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
Дед Мороз продолжил свой путь по России и оказался на берегах Волги