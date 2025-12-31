https://ria.ru/20251231/moroz-2065855718.html
Дед Мороз прибыл в Магадан
Дед Мороз прибыл в Магадан - РИА Новости, 31.12.2025
Дед Мороз прибыл в Магадан
Дед Мороз прилетел в следующий часовой пояс и посетил жителей Магадана в рамках своего новогоднего путешествия, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
Дед Мороз прибыл в Магадан
Дед Мороз во время своего новогоднего путешествия прибыл в Магадан