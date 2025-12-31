Рейтинг@Mail.ru
16:16 31.12.2025
Дед Мороз прибыл в Магадан
Дед Мороз прилетел в следующий часовой пояс и посетил жителей Магадана в рамках своего новогоднего путешествия, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
общество, россия, магадан, дед мороз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Общество, Россия, Магадан, Дед Мороз, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
© РИА Новости / Павел Лисицын
Всероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дед Мороз прилетел в следующий часовой пояс и посетил жителей Магадана в рамках своего новогоднего путешествия, следует из интерактивной карты Росавиации.
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по нашей необъятной стране и в течение дня пролетят через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.
Общество Россия Магадан Дед Мороз Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Новый год
 
 
