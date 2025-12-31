Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Зеленского монстром, созданным Западом
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 31.12.2025
Захарова назвала Зеленского монстром, созданным Западом
Захарова назвала Зеленского монстром, созданным Западом
Созданный Западом монстр в виде Владимира Зеленского уже дышит им в затылок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T09:26:00+03:00
2025-12-31T09:27:00+03:00
Захарова назвала Зеленского монстром, созданным Западом

Захарова: созданный Западом монстр в виде Зеленского дышит им в затылок

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Созданный Западом монстр в виде Владимира Зеленского уже дышит им в затылок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
“Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им дышит в затылок… Он кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи – он уже проявлял себя на, например, африканском континенте”, - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, вооружения, которые страны Запада поставляют на Украину, разлетелись по всему миру. При этом сейчас западное сообщество начало позволять себе видеть в Зеленском не “борца за демократию”, каким его раньше представляли, а также различать коррупцию киевского режима.
«
“Нужно уже просыпаться. Им нужно уже понимать, что с ними сделали и намереваются сделать дальше”, - подчеркнула она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
30 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
