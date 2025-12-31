Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает эксперт

По его словам, отставки правительства недостаточно для того, чтобы "утянуть на дно" партию "Действие и солидарность".

"Для ухода правительства достаточно будет ухудшения экономических показателей, а вот для смены власти в стране понадобятся политические изменения на региональном уровне", - отметил Чуря.

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.