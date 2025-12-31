Рейтинг@Mail.ru
Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает эксперт - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/moldaviya-2065885271.html
Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает эксперт
Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает эксперт - РИА Новости, 31.12.2025
Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает эксперт
Правительство Молдавии может быть отправлено в отставку через полгода из-за экономических проблем, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" готова... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T21:51:00+03:00
2025-12-31T21:51:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251231/moldaviya-2065856815.html
https://ria.ru/20251230/moldaviya-2065733027.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает эксперт

Чуря: правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода из-за проблем

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии может быть отправлено в отставку через полгода из-за экономических проблем, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" готова использовать кабмин в качестве козла отпущения, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
"Смена правительства (премьера Молдавии - ред.) Александра Мунтяну может стать реальностью через полгода, хотя это не обязательно будет подразумевать ликвидацию экономического режима. Думаю, что нынешнее правительство будет использовано в качестве козла отпущения. Вероятно, это будет связано с определенным ухудшением экономической ситуации, стагнацией", - заявил Чуря.
Женщина с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Молдавию в 2026 году ждет еще больше политических кризисов, считает эксперт
Вчера, 16:27
По его словам, отставки правительства недостаточно для того, чтобы "утянуть на дно" партию "Действие и солидарность".
"Для ухода правительства достаточно будет ухудшения экономических показателей, а вот для смены власти в стране понадобятся политические изменения на региональном уровне", - отметил Чуря.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Власти Молдавии скатились до авторитаризма, заявил политолог
30 декабря 2025, 17:30
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала