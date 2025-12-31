Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает эксперт

КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии может быть отправлено в отставку через полгода из-за экономических проблем, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" готова использовать кабмин в качестве козла отпущения, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
"Смена правительства (премьера Молдавии - ред.) Александра Мунтяну может стать реальностью через полгода, хотя это не обязательно будет подразумевать ликвидацию экономического режима. Думаю, что нынешнее правительство будет использовано в качестве козла отпущения. Вероятно, это будет связано с определенным ухудшением экономической ситуации, стагнацией", - заявил Чуря.
По его словам, отставки правительства недостаточно для того, чтобы "утянуть на дно" партию "Действие и солидарность".
"Для ухода правительства достаточно будет ухудшения экономических показателей, а вот для смены власти в стране понадобятся политические изменения на региональном уровне", - отметил Чуря.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
