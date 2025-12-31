Эксперт назвал бюджетную политику Молдавии без МВФ популистской

КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Бюджетная политика Молдавии без опоры в виде соглашения с Международным валютным фондом становится популистской и ненадежной, считает эксперт по экономической политике молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование Молдавии, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
"В ближайшем будущем нового соглашения с МВФ не будет. Это опасный фискальный дрейф. Без дисциплины МВФ бюджетная политика становится популистской, и кредиты больше не финансируют развитие, они идут на текущее потребление", - написал Ионицэ в своем блоге.
По его словам, правительство в значительной степени полагается на политическое европейское финансирование, а не на экономически обусловленное финансирование.
"Государственный долг быстро растет, и треть новых кредитов используется только для выплаты процентов", — подчеркнул экономист.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
