КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Европейские лидеры регулярно хвалит правительство Молдавии за успехи на пути евроинтеграции, которых на самом деле нет, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
"Пока что мы лишь слышим, как европейские лидеры приезжают и заявляют, что Молдова демонстрирует великолепные успехи на пути европейской интеграции, что она якобы является лидером реформ. Как только задаешь конкретный вопрос о конкретных достижениях - в ответ тишина. Полное молчание", - заявил Муравский в эфире телеканала Canal 5.
"В эту власть они вложили уже так много, и задача европейцев сегодня - создать максимально благоприятные условия. Поэтому они закрывают глаза на все их прегрешения", - заявил Муравский.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
23 декабря 2025, 18:29