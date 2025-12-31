https://ria.ru/20251231/mishustin-2065868251.html
Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мерах по осуществлению миграционной политики России. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T17:52:00+03:00
2025-12-31T17:52:00+03:00
2025-12-31T19:00:00+03:00
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_29a5514cc835aa8836be220da7a85455.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
распоряжение о мерах по осуществлению миграционной политики России.
«
"Во исполнение указа президента <...> утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики <...> на 2026-2030 годы", — говорится в документе.
Федеральным органам, ответственным за выполнение мероприятий, необходимо предоставлять ежеквартально сведения о ходе и итогах работы в МВД, на которое возлагается контроль за исполнением плана.
Как подчеркивал замглавы МИД Михаил Галузин, миграционная политика России не создает проблем для законопослушных иностранных граждан, она направлена на борьбу с нелегальной миграцией
Он также отмечал, что министерство оказывает всестороннее содействие МВД, которое выступает головным ведомством в вопросе миграции и обладает всей полнотой информации, в налаживании контактов с зарубежными партнерами.