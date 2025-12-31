Рейтинг@Mail.ru
Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики - РИА Новости, 31.12.2025
17:52 31.12.2025 (обновлено: 19:00 31.12.2025)
Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики
Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики - РИА Новости, 31.12.2025
Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мерах по осуществлению миграционной политики России. РИА Новости, 31.12.2025
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики

Мишустин утвердил план реализации миграционной политики на 2026-2030 годы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мерах по осуществлению миграционной политики России.
«
"Во исполнение указа президента <...> утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики <...> на 2026-2030 годы", — говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере миграции
29 декабря 2025, 09:40
Федеральным органам, ответственным за выполнение мероприятий, необходимо предоставлять ежеквартально сведения о ходе и итогах работы в МВД, на которое возлагается контроль за исполнением плана.
Как подчеркивал замглавы МИД Михаил Галузин, миграционная политика России не создает проблем для законопослушных иностранных граждан, она направлена на борьбу с нелегальной миграцией
Он также отмечал, что министерство оказывает всестороннее содействие МВД, которое выступает головным ведомством в вопросе миграции и обладает всей полнотой информации, в налаживании контактов с зарубежными партнерами.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия подписали соглашение по борьбе с незаконной миграцией
5 декабря 2025, 13:36
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
