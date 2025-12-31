Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мерах по осуществлению миграционной политики России.

« "Во исполнение указа президента <...> утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики <...> на 2026-2030 годы", — говорится в документе.

Федеральным органам, ответственным за выполнение мероприятий, необходимо предоставлять ежеквартально сведения о ходе и итогах работы в МВД, на которое возлагается контроль за исполнением плана.

Как подчеркивал замглавы МИД Михаил Галузин, миграционная политика России не создает проблем для законопослушных иностранных граждан, она направлена на борьбу с нелегальной миграцией