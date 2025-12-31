Рейтинг@Mail.ru
Мишустин утвердил Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года
17:51 31.12.2025 (обновлено: 18:10 31.12.2025)
Мишустин утвердил Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года
россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Мишустин утвердил Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин утвердил Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые Стратегию устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года, план мероприятий по реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минэкономразвития РФ необходимо следить за реализацией Стратегии и плана мероприятий и по результатам представлять доклад в кабмин РФ ежегодно, до 30 июня года, следующего за отчетным, начиная с 2027 года.
"Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана мероприятий, представлять в Минэкономразвития России отчеты о ходе реализации плана мероприятий два раза в год: за первое полугодие - до 15 ноября отчетного года, за год - до 15 мая года, следующего за отчетным годом, начиная с отчета за первое полугодие 2026 года", - добавляется в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики
Россия Михаил Мишустин Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
