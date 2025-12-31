Мишустин утвердил Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года

"Утвердить прилагаемые Стратегию устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года, план мероприятий по реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года", - говорится в документе.

"Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана мероприятий, представлять в Минэкономразвития России отчеты о ходе реализации плана мероприятий два раза в год: за первое полугодие - до 15 ноября отчетного года, за год - до 15 мая года, следующего за отчетным годом, начиная с отчета за первое полугодие 2026 года", - добавляется в документе.