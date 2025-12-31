Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу. Войска противовоздушной обороны воздушно-космических сил продолжают нести боевую службу по защите воздушного пространства нашей страны", - говорится в сообщении.