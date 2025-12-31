https://ria.ru/20251231/minoborony-2065829663.html
Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина
Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина
Боевые расчеты войск ПВО при отражении террористической атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина действовали слаженно и... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:21:00+03:00
2025-12-31T12:21:00+03:00
2025-12-31T12:21:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
https://ria.ru/20251231/ataka-2065828934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина
Минобороны: расчеты ПВО слаженно отразили атаку ВСУ на резиденцию Путина