Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/minoborony-2065829663.html
Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина
Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина
Боевые расчеты войск ПВО при отражении террористической атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина действовали слаженно и... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:21:00+03:00
2025-12-31T12:21:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
https://ria.ru/20251231/ataka-2065828934.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Минобороны оценило действия ПВО при отражении атаки на резиденцию Путина

Минобороны: расчеты ПВО слаженно отразили атаку ВСУ на резиденцию Путина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Боевые расчеты войск ПВО при отражении террористической атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина действовали слаженно и профессионально, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу. Войска противовоздушной обороны воздушно-космических сил продолжают нести боевую службу по защите воздушного пространства нашей страны", - говорится в сообщении.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Резиденция Путина не пострадала после атаки украинских беспилотников
Вчера, 12:16
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала