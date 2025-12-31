Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало карту полета дронов, атаковавших резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
12:15 31.12.2025 (обновлено: 12:28 31.12.2025)
Минобороны опубликовало карту полета дронов, атаковавших резиденцию Путина
Минобороны России опубликовало карту полёта украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента РФ. РИА Новости, 31.12.2025
россия
черниговская область
украина
безопасность
владимир путин
россия, черниговская область, украина, безопасность, владимир путин
Россия, Черниговская область, Украина, Безопасность, Владимир Путин
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало карту полёта украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента РФ.
На карте видно, что аппараты были запущены с территории Сумской и Черниговской областей Украины, некоторые из них пролетели над Брянской, Смоленской и Тверской областями.
Часть украинских аппаратов летели по близкой к прямой траектории восточнее, а часть - по более долгой, практически вдоль границы РФ с Белоруссией в Брянской и Смоленской областях, в затем над границей Тверской и Псковской областей.
Также продемонстрированы точки в Брянской, Смоленской и Новгородской областями, над которыми были уничтожены украинские БПЛА.
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Минобороны показало обломки дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина
Россия Черниговская область Украина Безопасность Владимир Путин
 
 
