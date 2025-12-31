Рейтинг@Mail.ru
Полет роботов на Марс: что прогнозируют миллиардеры на 2026 год
31.12.2025
Полет роботов на Марс: что прогнозируют миллиардеры на 2026 год
Полет роботов на Марс: что прогнозируют миллиардеры на 2026 год

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Научно-технический прогресс не стоит на месте, новые технологии повсеместно начинают менять привычный нам уклад жизни. Не отстают и богатейшие люди планеты — они делают свои прогнозы.
Чего ожидать от наступающего 2026 года и ближайшего будущего?

Полет на Марс наконец спланирован?

В конце 2026 года открывается астрономическое окно для полета на Марс — сближение планеты с Землей происходит лишь раз в 26 месяцев. Именно в это время Илон Маск прогнозирует отправку первого непилотируемого корабля Starship на Красную планету.
© Public domainПоверхность Марса
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Public domain
Поверхность Марса
Если миссия, экипаж которой, скорее всего, составят роботы Оптимусы, пройдет успешно, то через два года Марс смогут посетить люди. Шансы на успех в 2026-м бизнесмен оценивает реалистично: 50 на 50.
Для роботов, судя по всему, найдется много работы и на Земле. Неслучайно компания "Тесла" планирует выйти на высокие темпы производства, чтобы предлагать человекоподобных Оптимусов сторонним компаниям. Робот ростом около 170 см будет выполнять рутинную и опасную работу.
Кадр видео, опублмкованного Илоном Маском в соцсети Х
Кадр видео, опублмкованного Илоном Маском в соцсети Х - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Кадр видео, опублмкованного Илоном Маском в соцсети Х
Маск рассчитывает снизить их стоимость до 20-25 тысяч долларов за единицу. По предположению бизнесмена, их производство может приносить компании "Тесла" до 80% прибыли.
Также Маск уверен, что развитие технологий идет такими темпами, что уже в 2026-мискусственный интеллект станет умнее самого способного человека.

Умные очки против смартфонов

Умные очки могут заменить смартфоны, но не в самое ближайшее время. Об этом высказался Марк Цукерберг.
© AP Photo / David ZalubowskiМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Марк Цукерберг
"Не то чтобы мы собирались выбрасывать наши телефоны, но я думаю, что постепенно мы начнем все больше использовать наши очки и оставлять телефоны в карманах", — сказал Цукерберг.
"Наши очки <…> стали настоящим хитом, и в этом году мы поймем, в каком направлении будут развиваться очки с искусственным интеллектом как категория", — продолжил Цукерберг.

Дата-центры на орбите

Дал свои прогнозы на ближайшее будущее и основатель Amazon Джефф Безос. Он предположил, что человечество начнет активней осваивать околоземное пространство. В частности, Безос считает, что в ближайшие десятилетия человечество начнет переносить гигантские центры обработки данных на орбиту Земли.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
По мнению бизнесмена, космос предлагает идеальные условия: круглосуточную солнечную энергию и отсутствие погодных рисков. Это позволит снизить нагрузку на энергосети Земли и масштабировать ИИ-кластеры.
"Космос в конечном счете станет одним из мест, которые будут улучшать Землю. Это уже произошло с метеорологическими спутниками. Это уже произошло со спутниками связи. Следующим шагом станут центры обработки данных и другие виды производства", — говорит Безос.

Билл Гейтс отменяет "конец света"

Довольно оптимистично смотрит в будущее Билл Гейтс — по крайней мере он не разделяет растущие опасения по поводу катастрофических изменений климата.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Гейтс ожидает, что в скором будущем возобновляемые источники энергии в ключевых секторах мировой экономики станут экономически выгоднее ископаемого топлива даже без государственных субсидий.
"Существует мрачная точка зрения на изменение климата, которая звучит так: через несколько десятилетий катастрофическое изменение климата уничтожит цивилизацию. К счастью для всех нас, эта точка зрения ошибочна", — написал Билл Гейтс.
© AP Photo / Ted S. WarrenЛюди держат плакат с изображением планеты Земля в Сиэтле
Люди держат плакат с изображением планеты Земля в Сиэтле - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Ted S. Warren
Люди держат плакат с изображением планеты Земля в Сиэтле
В качестве доказательства он привел недавние успехи, которые стали возможны благодаря тому, что стоимость солнечных батарей, ветрогенераторов, аккумуляторов и электромобилей приблизилась к стоимости ископаемого топлива.
Десять лет назад Международное энергетическое агентство прогнозировало, что к 2040 году глобальные выбросы углекислого газа составят 50 миллиардов тонн. Сегодня этот прогноз снижен.
"За последние десять лет мы сократили прогнозируемые выбросы более чем на 40%", — утверждает Билл Гейтс.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУголь в угольном разрезе Бородинском имени М. И. Щадова
Уголь в угольном разрезе Бородинский им. М.И. Щадова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уголь в угольном разрезе Бородинском имени М. И. Щадова
Похоже, человечество ждет глобальный технологический прорыв в ближайшее время. По крайней мере, так пророчат богатейшие люди на планете.
 
 
 
