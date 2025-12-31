Полет роботов на Марс: что прогнозируют миллиардеры на 2026 год

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Научно-технический прогресс не стоит на месте, новые технологии повсеместно начинают менять привычный нам уклад жизни. Не отстают и богатейшие люди планеты — они делают свои прогнозы.

Чего ожидать от наступающего 2026 года и ближайшего будущего?

Полет на Марс наконец спланирован?

В конце 2026 года открывается астрономическое окно для полета на Марс — сближение планеты с Землей происходит лишь раз в 26 месяцев. Именно в это время Илон Маск прогнозирует отправку первого непилотируемого корабля Starship на Красную планету.

Если миссия, экипаж которой, скорее всего, составят роботы Оптимусы, пройдет успешно, то через два года Марс смогут посетить люди. Шансы на успех в 2026-м бизнесмен оценивает реалистично: 50 на 50.

Для роботов, судя по всему, найдется много работы и на Земле. Неслучайно компания "Тесла" планирует выйти на высокие темпы производства, чтобы предлагать человекоподобных Оптимусов сторонним компаниям. Робот ростом около 170 см будет выполнять рутинную и опасную работу.

Маск рассчитывает снизить их стоимость до 20-25 тысяч долларов за единицу. По предположению бизнесмена, их производство может приносить компании "Тесла" до 80% прибыли.

Также Маск уверен, что развитие технологий идет такими темпами, что уже в 2026-мискусственный интеллект станет умнее самого способного человека.

Умные очки против смартфонов

Умные очки могут заменить смартфоны, но не в самое ближайшее время. Об этом высказался Марк Цукерберг.

"Не то чтобы мы собирались выбрасывать наши телефоны, но я думаю, что постепенно мы начнем все больше использовать наши очки и оставлять телефоны в карманах", — сказал Цукерберг.

"Наши очки <…> стали настоящим хитом, и в этом году мы поймем, в каком направлении будут развиваться очки с искусственным интеллектом как категория", — продолжил Цукерберг.

Дата-центры на орбите

Дал свои прогнозы на ближайшее будущее и основатель Amazon Джефф Безос. Он предположил, что человечество начнет активней осваивать околоземное пространство. В частности, Безос считает, что в ближайшие десятилетия человечество начнет переносить гигантские центры обработки данных на орбиту Земли.

По мнению бизнесмена, космос предлагает идеальные условия: круглосуточную солнечную энергию и отсутствие погодных рисков. Это позволит снизить нагрузку на энергосети Земли и масштабировать ИИ-кластеры.

"Космос в конечном счете станет одним из мест, которые будут улучшать Землю. Это уже произошло с метеорологическими спутниками. Это уже произошло со спутниками связи. Следующим шагом станут центры обработки данных и другие виды производства", — говорит Безос.

Билл Гейтс отменяет "конец света"

Довольно оптимистично смотрит в будущее Билл Гейтс — по крайней мере он не разделяет растущие опасения по поводу катастрофических изменений климата.

Гейтс ожидает, что в скором будущем возобновляемые источники энергии в ключевых секторах мировой экономики станут экономически выгоднее ископаемого топлива даже без государственных субсидий.

"Существует мрачная точка зрения на изменение климата, которая звучит так: через несколько десятилетий катастрофическое изменение климата уничтожит цивилизацию. К счастью для всех нас, эта точка зрения ошибочна", — написал Билл Гейтс.

В качестве доказательства он привел недавние успехи, которые стали возможны благодаря тому, что стоимость солнечных батарей, ветрогенераторов, аккумуляторов и электромобилей приблизилась к стоимости ископаемого топлива.

Десять лет назад Международное энергетическое агентство прогнозировало, что к 2040 году глобальные выбросы углекислого газа составят 50 миллиардов тонн. Сегодня этот прогноз снижен.

"За последние десять лет мы сократили прогнозируемые выбросы более чем на 40%", — утверждает Билл Гейтс.