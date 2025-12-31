Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил, что Германия не мяч для игр в руках сверхдержав - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/merts-2065797667.html
Мерц заявил, что Германия не мяч для игр в руках сверхдержав
Мерц заявил, что Германия не мяч для игр в руках сверхдержав - РИА Новости, 31.12.2025
Мерц заявил, что Германия не мяч для игр в руках сверхдержав
Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом новогоднем обращении заявил, что ФРГ - не мяч для игр в руках сверхдержав, предположив, что предстоящий год может... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T03:41:00+03:00
2025-12-31T03:41:00+03:00
в мире
германия
европа
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg
https://ria.ru/20251230/vagenkneht-2065783576.html
https://ria.ru/20251207/merz-2060340099.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20035a9f53f3bf6e5edb046ad8cacb48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, фридрих мерц
В мире, Германия, Европа, Фридрих Мерц
Мерц заявил, что Германия не мяч для игр в руках сверхдержав

Мерц в предновгоднем поздравлении заявил, что Германия не мяч для игр

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом новогоднем обращении заявил, что ФРГ - не мяч для игр в руках сверхдержав, предположив, что предстоящий год может стать моментом прорыва и для страны, и для Европы в целом.
"Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав", - заявил Мерц в обращении, текст которого цитирует портал Tageschau.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике разоружения
Вчера, 23:39
По словам канцлера, 2026 год может стать моментом прорыва - годом, в котором Германия и Европа начнут десятилетия свободы, мира и процветания.
"Для этого мы должны верить в себя, в свою смелость и деятельность. Давайте не будем слушать паникеров и пессимистов", - добавил он.
Полная версия обращения будет транслироваться в Германии 31 декабря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Остановите Мерца". Немецкая молодежь боится России и хочет жить
7 декабря, 08:00
 
В миреГерманияЕвропаФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала