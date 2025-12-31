Рейтинг@Mail.ru
Медведев пожелал благополучия народу непобедимой России - РИА Новости, 31.12.2025
15:15 31.12.2025 (обновлено: 15:58 31.12.2025)
Медведев пожелал благополучия народу непобедимой России
Медведев пожелал благополучия народу непобедимой России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Новом году пожелал благополучия каждой семье и всему народу непобедимой России. РИА Новости, 31.12.2025
Медведев пожелал благополучия народу непобедимой России

Медведев пожелал благополучия каждой семье и всему народу непобедимой России

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Новом году пожелал благополучия каждой семье и всему народу непобедимой России.
«
"Благополучия каждой семье и всему народу нашей великой и непобедимой России, пусть все будет хорошо", - сказал Медведев в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
