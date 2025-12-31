https://ria.ru/20251231/medvedev-2065847635.html
Медведев пожелал благополучия народу непобедимой России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Новом году пожелал благополучия каждой семье и всему народу непобедимой России. РИА Новости, 31.12.2025
Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева
Медведев пожелал благополучия каждой семье и всему народу непобедимой России