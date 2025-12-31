Рейтинг@Mail.ru
Трудности и достижения этого года двигают Россию вперед, заявил Медведев
15:12 31.12.2025 (обновлено: 15:14 31.12.2025)
Трудности и достижения этого года двигают Россию вперед, заявил Медведев
Трудности и достижения этого года двигают Россию вперед, заявил Медведев - РИА Новости, 31.12.2025
Трудности и достижения этого года двигают Россию вперед, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудности и достижения уходящего года стали частью нового опыта, на основании которого Россия уверенно идет... РИА Новости, 31.12.2025
общество
россия
дмитрий медведев
россия
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Трудности и достижения этого года двигают Россию вперед, заявил Медведев

Медведев: трудности и достижения этого года уверенно помогут РФ идти вперед

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудности и достижения уходящего года стали частью нового опыта, на основании которого Россия уверенно идет вперед.
Медведев поздравил россиян с Новым годом в видеообращении.
"Трудности и достижения, радости и тревоги уходящего года стали частью нашего нового опыта, на основании которого мы уверенно идем вперед", - сказал Медведев в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Медведев поздравил россиян с Новым годом и назвал 2025-й особенным
Вчера, 15:04
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
