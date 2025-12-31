https://ria.ru/20251231/medvedev-2065847193.html
Трудности и достижения этого года двигают Россию вперед, заявил Медведев
Трудности и достижения этого года двигают Россию вперед, заявил Медведев - РИА Новости, 31.12.2025
Трудности и достижения этого года двигают Россию вперед, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудности и достижения уходящего года стали частью нового опыта, на основании которого Россия уверенно идет... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:12:00+03:00
2025-12-31T15:12:00+03:00
2025-12-31T15:14:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20251231/medvedev-2065845732.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Трудности и достижения этого года двигают Россию вперед, заявил Медведев
Медведев: трудности и достижения этого года уверенно помогут РФ идти вперед