https://ria.ru/20251231/medvedev-2065846101.html
Медведев поблагодарил россиян, которые встречают Новый год в зоне СВО
Медведев поблагодарил россиян, которые встречают Новый год в зоне СВО - РИА Новости, 31.12.2025
Медведев поблагодарил россиян, которые встречают Новый год в зоне СВО
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые встречают Новый год на фронте, отметив, что страна ими гордится и ждет домой с... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:05:00+03:00
2025-12-31T15:05:00+03:00
2025-12-31T15:16:00+03:00
россия
дмитрий медведев
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20251231/putin-2065845438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, новый год
Россия, Дмитрий Медведев, Новый год
Медведев поблагодарил россиян, которые встречают Новый год в зоне СВО
Медведев поблагодарил встречающих Новый год в зоне СВО россиян