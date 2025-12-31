Медведев поздравил россиян с Новым годом и назвал 2025-й особенным

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видеообращение к россиянам, поздравив с Новым годом, а также назвал уходящий 2025 год особенным.

"Дорогие друзья, мы стоим на пороге нового, 2026 года. Сейчас каждый из нас подводит итоги и размышляет над тем, что сделано и что еще предстоит совершить. 2025 год стал для страны особенным, это был Год защитника Отечества и 80-летия великой Победы", - сказал Медведев в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что время не разъединяет поколения, а сближает их. Подвиги тех, кто отстоял свободу Родины в суровое время Великой Отечественной войны и мужество тех, кто защищает Россию от врагов сегодня, - это все общий путь.

"Одна нравственная высота и единая ответственность за будущее нашей страны. Код русского мира... Вся история нашей страны доказывает, что сила России в верности нашим духовным основам. Они в умении хранить правду истории, стойко преодолевать испытания и твердой уверенности в своей правоте", - добавил Медведев.

Зампред Совбеза РФ пожелал россиянам, чтобы в их домах царила надежда и гармония, а свет рождественской звезды вел к теплу, согласию и счастью.