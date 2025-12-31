https://ria.ru/20251231/medvedev-2065845732.html
Медведев поздравил россиян с Новым годом и назвал 2025-й особенным
Медведев поздравил россиян с Новым годом и назвал 2025-й особенным - РИА Новости, 31.12.2025
Медведев поздравил россиян с Новым годом и назвал 2025-й особенным
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видеообращение к россиянам, поздравив с Новым годом, а также назвал уходящий 2025 год особенным. РИА Новости, 31.12.2025
Медведев поздравил россиян с Новым годом и назвал 2025-й особенным
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал
видеообращение к россиянам, поздравив с Новым годом, а также назвал уходящий 2025 год особенным.
"Дорогие друзья, мы стоим на пороге нового, 2026 года. Сейчас каждый из нас подводит итоги и размышляет над тем, что сделано и что еще предстоит совершить. 2025 год стал для страны особенным, это был Год защитника Отечества и 80-летия великой Победы", - сказал Медведев
в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он отметил, что время не разъединяет поколения, а сближает их. Подвиги тех, кто отстоял свободу Родины в суровое время Великой Отечественной войны и мужество тех, кто защищает Россию
от врагов сегодня, - это все общий путь.
"Одна нравственная высота и единая ответственность за будущее нашей страны. Код русского мира... Вся история нашей страны доказывает, что сила России в верности нашим духовным основам. Они в умении хранить правду истории, стойко преодолевать испытания и твердой уверенности в своей правоте", - добавил Медведев.
Зампред Совбеза РФ пожелал россиянам, чтобы в их домах царила надежда и гармония, а свет рождественской звезды вел к теплу, согласию и счастью.
"Пусть сердца будут открыты для благих дел и помыслов, для самых глубоких, искренних чувств. Крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким... С Новым годом!" - сказал Медведев.