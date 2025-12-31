Рейтинг@Mail.ru
Платформа МAX более независима от накруток, заявил Володин - РИА Новости, 31.12.2025
13:46 31.12.2025
Платформа МAX более независима от накруток, заявил Володин
Платформа МAX более независима от накруток, заявил Володин
Национальная платформа Мах более независима от накруток, чем другие ресурсы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T13:46:00+03:00
2025-12-31T13:46:00+03:00
вячеслав володин, госдума рф, технологии, россия, мессенджер max
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Технологии, Россия, Мессенджер Max
Платформа МAX более независима от накруток, заявил Володин

Володин назвал платформу МAX более независимой от накруток, чем другие ресурсы

© РИА Новости / Илья ПиталевСтенд мессенджера MAX
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Стенд мессенджера MAX. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Национальная платформа Мах более независима от накруток, чем другие ресурсы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что для него важно получать обратную связь от граждан по ключевым вопросам, в том числе с помощью использования социальных сетей.
"Сейчас есть возможность использовать наш национальный отечественный мессенджер. И это очень правильно. Если только мы не будем сами создавать и потом использовать свой национальный продукт, всегда зависимыми будем. И, конечно, Мах помогает. Жду, когда откроются комментарии. Потому что сейчас, допустим, в нем хорошо проводить опросы. Он, как оказалось, более независимый, нежели чем другие ресурсы, от накруток", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Число пользователей MAX выросло до 80 миллионов
29 декабря 2025, 13:02
29 декабря 2025, 13:02
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФТехнологииРоссияМессенджер Max
 
 
