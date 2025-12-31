Платформа МAX более независима от накруток, заявил Володин

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Национальная платформа Мах более независима от накруток, чем другие ресурсы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Председатель Госдумы отметил, что для него важно получать обратную связь от граждан по ключевым вопросам, в том числе с помощью использования социальных сетей.
"Сейчас есть возможность использовать наш национальный отечественный мессенджер. И это очень правильно. Если только мы не будем сами создавать и потом использовать свой национальный продукт, всегда зависимыми будем. И, конечно, Мах помогает. Жду, когда откроются комментарии. Потому что сейчас, допустим, в нем хорошо проводить опросы. Он, как оказалось, более независимый, нежели чем другие ресурсы, от накруток", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Число пользователей MAX выросло до 80 миллионов
29 декабря 2025, 13:02