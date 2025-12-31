В России планируют увеличить объем производства продукции биоэкономики

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Объем производства продукции биоэкономики в России к 2030 году планируется увеличить на 96%, Объем производства продукции биоэкономики в России к 2030 году планируется увеличить на 96%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%, повысить долю отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%", – приводятся слова Мантурова в сообщении правительства РФ

Первый вице-премьер РФ отметил, что задачи по биоэкономике ставятся достаточно амбициозные, однако и отечественная отрасль сегодня обладает высоким потенциалом.

"Совместными усилиями с бизнесом и научным сообществом мы обязательно достигнем поставленных целей", - добавил Мантуров

Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей.