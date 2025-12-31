https://ria.ru/20251231/makron-2065887432.html
Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока
Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока - РИА Новости, 31.12.2025
Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне политической нестабильности в стране пообещал работать до "последней секунды" своего срока. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T22:51:00+03:00
2025-12-31T22:51:00+03:00
2025-12-31T22:51:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065617121_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_79d5f13fb2208759ef929d0bb74b3de1.jpg
https://ria.ru/20251231/filippo-2065813029.html
https://ria.ru/20251231/frantsija-2065866947.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065617121_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b2209275d9d5422d57168e3130ef97d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока
Макрон пообещал оставаться на посту до последней секунды своего срока
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне политической нестабильности в стране пообещал
работать до "последней секунды" своего срока.
"Я буду работать до самой последней секунды, ежедневно стремясь выполнить порученный мне вами мандат", - заявил президент в своем новогоднем обращении к нации, которое транслировал телеканал BFMTV.
Глава государства также заявил, что сделает все возможное, чтобы президентские выборы 2027 года прошли как можно более мирно и без иностранного вмешательства.
Внеочередные парламентские выборы в 2024 году во Франции
привели к политическому кризису и частой смене правительств. Представители разных политических сил неоднократно призывали Макрона
уйти в отставку.
Выборы президента Франции должны состояться в апреле 2027 года. Макрон, два раза занимавший этот пост, не имеет права на переизбрание.