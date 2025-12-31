Рейтинг@Mail.ru
Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/makron-2065887432.html
Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока
Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока - РИА Новости, 31.12.2025
Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне политической нестабильности в стране пообещал работать до "последней секунды" своего срока. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T22:51:00+03:00
2025-12-31T22:51:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065617121_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_79d5f13fb2208759ef929d0bb74b3de1.jpg
https://ria.ru/20251231/filippo-2065813029.html
https://ria.ru/20251231/frantsija-2065866947.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065617121_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b2209275d9d5422d57168e3130ef97d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока

Макрон пообещал оставаться на посту до последней секунды своего срока

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне политической нестабильности в стране пообещал работать до "последней секунды" своего срока.
"Я буду работать до самой последней секунды, ежедневно стремясь выполнить порученный мне вами мандат", - заявил президент в своем новогоднем обращении к нации, которое транслировал телеканал BFMTV.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Во Франции забили тревогу из-за нового решения Зеленского по России
Вчера, 08:39
Глава государства также заявил, что сделает все возможное, чтобы президентские выборы 2027 года прошли как можно более мирно и без иностранного вмешательства.
Внеочередные парламентские выборы в 2024 году во Франции привели к политическому кризису и частой смене правительств. Представители разных политических сил неоднократно призывали Макрона уйти в отставку.
Выборы президента Франции должны состояться в апреле 2027 года. Макрон, два раза занимавший этот пост, не имеет права на переизбрание.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Украина не будет приоритетной темой для Франции, считают в ИМЭМО РАН
Вчера, 17:41
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала