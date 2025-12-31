Макрон пообещал работать до последней секунды своего срока

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне политической нестабильности в стране Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне политической нестабильности в стране пообещал работать до "последней секунды" своего срока.

"Я буду работать до самой последней секунды, ежедневно стремясь выполнить порученный мне вами мандат", - заявил президент в своем новогоднем обращении к нации, которое транслировал телеканал BFMTV.

Глава государства также заявил, что сделает все возможное, чтобы президентские выборы 2027 года прошли как можно более мирно и без иностранного вмешательства.

Внеочередные парламентские выборы в 2024 году во Франции привели к политическому кризису и частой смене правительств. Представители разных политических сил неоднократно призывали Макрона уйти в отставку.