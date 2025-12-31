Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию российского лидера, сообщает Кремль.
"В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Президентами в ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что эта циничная провокация предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.