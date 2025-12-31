Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 31.12.2025 (обновлено: 19:57 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/lukashenko-2065876062.html
Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию Путина
Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил безрассудную атаку украинских... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T19:33:00+03:00
2025-12-31T19:57:00+03:00
общество
россия
киев
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
сергей лавров
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_0:27:3179:1816_1920x0_80_0_0_7e8bb3d0e3de1bcdc19d5f9b4c64e530.jpg
https://ria.ru/20251231/lukashenko-2065873650.html
https://ria.ru/20251231/razgovor-2065876502.html
россия
киев
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_55c7b1518b6639cc365259c8058c0fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, киев, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей лавров, воздушно-космические силы россии
Общество, Россия, Киев, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Воздушно-космические силы России
Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию Путина

Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию президента РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию российского лидера, сообщает Кремль.
"В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Путин поговорил по телефону с Лукашенко
Вчера, 18:57
Президентами в ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что эта циничная провокация предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили добрые пожелания
Вчера, 19:39
 
ОбществоРоссияКиевБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала