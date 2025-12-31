https://ria.ru/20251231/lukashenko-2065850032.html
Лукашенко планирует обсудить с Путиным атаку ВСУ на его резиденцию
Лукашенко планирует обсудить с Путиным атаку ВСУ на его резиденцию - РИА Новости, 31.12.2025
Лукашенко планирует обсудить с Путиным атаку ВСУ на его резиденцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным атаку ВСУ на резиденцию президента РФ. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:36:00+03:00
2025-12-31T15:36:00+03:00
2025-12-31T20:13:00+03:00
в мире
россия
новгородская область
белоруссия
сергей лавров
александр лукашенко
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
новгородская область
белоруссия
Новости
ru-RU
В мире, Россия, Новгородская область, Белоруссия, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Лукашенко планирует обсудить с Путиным атаку ВСУ на его резиденцию
