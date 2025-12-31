Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко планирует обсудить с Путиным атаку ВСУ на его резиденцию - РИА Новости, 31.12.2025
15:36 31.12.2025 (обновлено: 20:13 31.12.2025)
Лукашенко планирует обсудить с Путиным атаку ВСУ на его резиденцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным атаку ВСУ на резиденцию президента РФ. РИА Новости, 31.12.2025
Лукашенко планирует обсудить с Путиным атаку ВСУ на его резиденцию

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным атаку ВСУ на резиденцию президента РФ.
"Я с Путиным переговорю на эту тему", - сказал Лукашенко, комментируя в беседе с журналистами атаку украинских дронов на резиденцию российского президента в Новгородской области.
Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Лукашенко заявил, что предупреждал Путина об опасности покушения
Вчера, 14:49
 
