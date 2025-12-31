Рейтинг@Mail.ru
На Кубани из-за снега закрыли движение на двух горных дорогах
21:40 31.12.2025 (обновлено: 22:11 31.12.2025)
На Кубани из-за снега закрыли движение на двух горных дорогах
На Кубани из-за снега закрыли движение на двух горных дорогах - РИА Новости, 31.12.2025
На Кубани из-за снега закрыли движение на двух горных дорогах
Движение на горном перевале и на дороге на плато Лаго-Наки закрыли в Краснодарском крае из-за сильного снега, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости, 31.12.2025
На Кубани из-за снега закрыли движение на двух горных дорогах

На Кубани закрыли движение на горном перевале и на дороге на Лаго-Наки

КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Движение на горном перевале и на дороге на плато Лаго-Наки закрыли в Краснодарском крае из-за сильного снега, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
"В связи с обильными осадками в виде снега временно ограничено движение на Шаумянском перевале. Также сообщаем, что ограничено движение на автодороге "станица Даховская - плато Лаго-Наки".
Водителей призвали не передвигаться в этих направлениях и быть внимательными в условиях непогоды. В Госавтоинспекции отметили, что на подъездах к участкам перекрытия движения экипажи ДПС проводят разъяснительную работу.
Позже в Госавтоинспекции Кубани уточнили, что спецтехникой расчищена проезжая часть на Шаумянском перевале, ограничения сняты, однако на дорогах образуется снежный накат и гололедица, видимость ухудшена. В связи с этим водителям все еще не рекомендуется совершать поездки в данном направлении.
В минувшую субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.
В среду в ГУМЧС России по Краснодарскому краю объявляли экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Республике Адыгея с 31 декабря по 3 января.
