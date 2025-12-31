КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Жалоб от пассажиров задерживающихся на Кубани поездов не поступало, заявили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.

В местных СМИ появились сообщения, что пассажиры поездов, которые задерживаются на Кубани, в том числе больше 12 часов, не получают горячей еды и не могут воспользоваться переполненными уборными, при этом мобильной и сотовой связи нет, а на жалобы пассажиров не реагируют.

"Жалоб не поступало пока", - сообщил агентству представитель Южной транспортной прокуратуры.