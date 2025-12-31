Рейтинг@Mail.ru
17:52 31.12.2025 (обновлено: 17:53 31.12.2025)
Жалоб от пассажиров задерживающихся на Кубани поездов не поступало
Жалоб от пассажиров задерживающихся на Кубани поездов не поступало

КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Жалоб от пассажиров задерживающихся на Кубани поездов не поступало, заявили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
В местных СМИ появились сообщения, что пассажиры поездов, которые задерживаются на Кубани, в том числе больше 12 часов, не получают горячей еды и не могут воспользоваться переполненными уборными, при этом мобильной и сотовой связи нет, а на жалобы пассажиров не реагируют.
"Жалоб не поступало пока", - сообщил агентству представитель Южной транспортной прокуратуры.
Утром в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
Поезд на вокзале - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Кубани три поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА
30 декабря 2025, 14:02
 
ПроисшествияРостовАдлерЮжная транспортная прокуратураСеверо-Кавказская железная дорога
 
 
