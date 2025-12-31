Движения в районе Кремля будет закрыто с 23:30 до 00:10 31 декабря

"Движение будет временно закрыто с 23.30 до 00.10 на: улице Ильинка; улице Варварка; Кремлевской набережной; Москворецкой набережной; Большом Москворецком мосту. Будьте внимательны. Планируйте маршрут заранее", - сообщается в Telegram-канале.