https://ria.ru/20251231/kreml-2065887851.html
Движения в районе Кремля будет закрыто с 23:30 до 00:10 31 декабря
Движения в районе Кремля будет закрыто с 23:30 до 00:10 31 декабря - РИА Новости, 31.12.2025
Движения в районе Кремля будет закрыто с 23:30 до 00:10 31 декабря
Дептранс Москвы сообщил о закрытии движения в районе Кремля с 23.30 до 00.10 по московскому времени. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T22:57:00+03:00
2025-12-31T22:57:00+03:00
2025-12-31T22:57:00+03:00
москва
департамент транспорта г. москвы
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135860/29/1358602956_0:40:2972:1712_1920x0_80_0_0_2a696636ec740b933fc188123f23a000.jpg
https://ria.ru/20251227/ploschad-2065036036.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135860/29/1358602956_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_0bb4b952729f5ff7a237145eeee41403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, россия
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия
Движения в районе Кремля будет закрыто с 23:30 до 00:10 31 декабря
В Москве в районе Кремля перекроют движение с 23:30 до 00:10 31 декабря