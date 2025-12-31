Рейтинг@Mail.ru
Движения в районе Кремля будет закрыто с 23:30 до 00:10 31 декабря - РИА Новости, 31.12.2025
22:57 31.12.2025
Движения в районе Кремля будет закрыто с 23:30 до 00:10 31 декабря
Движения в районе Кремля будет закрыто с 23:30 до 00:10 31 декабря
москва, департамент транспорта г. москвы, россия
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия
Движения в районе Кремля будет закрыто с 23:30 до 00:10 31 декабря

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Дептранс Москвы сообщил о закрытии движения в районе Кремля с 23.30 до 00.10 по московскому времени.
"Движение будет временно закрыто с 23.30 до 00.10 на: улице Ильинка; улице Варварка; Кремлевской набережной; Москворецкой набережной; Большом Москворецком мосту. Будьте внимательны. Планируйте маршрут заранее", - сообщается в Telegram-канале.
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
27 декабря 2025, 11:22
 
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыРоссия
 
 
