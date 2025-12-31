Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025
01:08 31.12.2025
Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе,... РИА Новости, 31.12.2025
Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты с МКС пожелали россиянам преодолеть сложности и прожить яркий год

© Фото : NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе, продолжать верить в чудеса, преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.
Видеоролик с поздравлением космонавтов журналистам предоставили в пресс-службе "Роскосмоса".
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
13 декабря, 03:47
"Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе", - сказал Кудь-Сверчков на видео.
Микаев, в свою очередь, подчеркнул, что в такой семейный праздник, как Новый год, космонавты даже на орбите чувствуют любовь и поддержку своих родных. Он подчеркнул, что в преддверии этого праздника люди всегда надеются на чудо, и пожелал россиянам также продолжать верить в чудеса.
"Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте", - добавил Микаев.
Платонов посоветовал соотечественникам делиться праздничным настроением с близкими, а в следующем годы быть добрее друг к другу, слышать тех, кто рядом, и поддерживать тех, кому нелегко.
"Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!" - сказал космонавт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина
Вчера, 12:32
 
