Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе, продолжать верить в чудеса, преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.
Видеоролик с поздравлением космонавтов журналистам предоставили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе", - сказал Кудь-Сверчков на видео.
Микаев, в свою очередь, подчеркнул, что в такой семейный праздник, как Новый год, космонавты даже на орбите чувствуют любовь и поддержку своих родных. Он подчеркнул, что в преддверии этого праздника люди всегда надеются на чудо, и пожелал россиянам также продолжать верить в чудеса.
"Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте", - добавил Микаев.
Платонов посоветовал соотечественникам делиться праздничным настроением с близкими, а в следующем годы быть добрее друг к другу, слышать тех, кто рядом, и поддерживать тех, кому нелегко.
"Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!" - сказал космонавт.