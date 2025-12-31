ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Армия Китая завершила масштабные учения вокруг Тайваня, выполнив все поставленные задачи и проверив возможности войск, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ли Си.
Восточная зона боевого командования НОАК во вторник провела масштабные военные учения "Миссия справедливости – 2025" в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня с участием ВМС, ВВС, сухопутных и ракетных войск. Учения проходили с 8.00 до 18.00 (3.00 – 13.00 мск) в пяти районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань. В понедельник вооруженные силы Китая также провели целый комплекс маневров вокруг острова.
"Силы Восточной зоны боевого командования НОАК успешно выполнили все задачи, поставленные в рамках учений "Миссия справедливости-2025", и в полной мере проверили возможности войск по проведению комплексных совместных операций", - заявил Ли Си, слова которого приводятся в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК с соцсети WeChat.
Он отметил, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК, всегда находящиеся в состоянии повышенной боевой готовности, продолжат повышать уровень боевой подготовки, будут решительно разрушать замыслы сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и внешних вмешивающихся сил, а также непоколебимо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
