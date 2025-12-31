https://ria.ru/20251231/kitaj-2065805277.html
Китай готов работать с Россией, заявил премьер Ли Цян
Китай готов работать с Россией для достижения более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в новогоднем... РИА Новости, 31.12.2025
в мире
китай
россия
ли цян
михаил мишустин
