Китай готов работать с Россией, заявил премьер Ли Цян

ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Китай готов работать с Россией для достижения более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в новогоднем поздравлении премьер-министру России Михаилу Мишустину.