02:41 31.12.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы раздались в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в городе. РИА Новости, 31.12.2025
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в городе.
Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Одессе прогремели взрывы
01:35
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также Киевской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
