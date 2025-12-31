Катар и Кувейт поддержали правительство Йемена

ДОХА, 31 дек - РИА Новости. Власти Катара и Кувейта поддержали международно признанное правительство Йемена во главе с Руководящим президентским советом в его противостоянии с Южным переходным советом, который захватил восточные провинции, заявили МИД этих стран.
"Кувейт подтверждает, что пристально следит за событиями в Йемене и выражает непоколебимую поддержку законному правительству Йемена", - отмечается в сообщении МИД, переданном агентством новостей KUNA.
Министерство указало, что безопасность Саудовской Аравии и государств Совета сотрудничества стран Персидского залива является "основополагающей опорой его собственной национальной безопасности".
В свою очередь МИД Катара заявил, что "подтверждает свою полную поддержку законному правительству Йемена и считает необходимым сохранить единство Йемена, его территориальную целостность, защищая интересы братского йеменского народа". Кроме того, внешнеполитическое ведомство указало, что безопасность Саудовской Аравии, как и стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, является неотделимой частью безопасности Катара.
МИД отметил усилия как Саудовской Аравии, так и ОАЭ по смягчению конфликта, которые "выбрали приоритетом интересы региона и укрепление принципов хорошего добрососедства".
Во вторник рано утром Саудовская Аравия нанесла удары по порту в городе Эль-Мукалла, где, по ее данным, разгрузили доставленный из ОАЭ военный груз для сил Южного Переходного совета, которые в начале декабря захватили восточные провинции Хадрамаут и Аль-Махра. После этого лидер Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о разрыве совместного соглашения об обороне с ОАЭ и потребовал от их войск покинуть Йемен. Эти требования поддержала и Саудовская Аравия, заявив, что действия Эмиратов и их союзников в Йемене угрожают ее безопасности. Ранее она неоднократно жестко требовала от сил южан покинуть восточные провинции и передать размещенные там военные позиции под контроль войск "Щит родины" под командованием лидера руководящего совета Рашада аль-Алими. Саудовское правительство призвало ОАЭ прекратить оказывать военную и финансовую помощь силам юга, а также любым движениям внутри Йемена. В свою очередь ОАЭ выразили сожаление в связи с заявлением Эр-Рияда, отвергнув причастность к поддержке какой-либо йеменской стороны. Вместе с тем они согласились вывести остающийся воинский контингент из Йемена, который находился там в рамках миссии арабской коалиции против хуситов с 2015 года.