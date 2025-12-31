Евродепутат заподозрил страны Запада в участии в атаке на резиденцию Путина

БРЮССЕЛЬ, 31 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. После атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина возникает вопрос об участии западных стран в осуществлении подобной операции, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
В беседе с агентством он выразил мнение, что такое действие было "необдуманным", поскольку "могло бы привести к неблагоприятным для Украины последствиям как в отношении российских военных целей, так и для её репутации на международном уровне".
"Во-вторых, возникает вопрос, помогало ли Украине какое-либо западное государство или западные структуры в осуществлении подобной операции, например предоставив координаты полёта. Ответ на этот вопрос мог бы посеять раздор в лагере союзников Украины", – сказал Картайзер.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.