Евродепутат заподозрил страны Запада в участии в атаке на резиденцию Путина

БРЮССЕЛЬ, 31 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. После атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина возникает вопрос об участии западных стран в осуществлении подобной операции, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.