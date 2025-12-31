Рейтинг@Mail.ru
Посол объяснил, почему Карибы голосовали за антироссийские резолюции в ООН - РИА Новости, 31.12.2025
07:51 31.12.2025
Посол объяснил, почему Карибы голосовали за антироссийские резолюции в ООН
Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия в течение последних лет голосовали в ООН за антироссийские резолюции Украине из-за своей зависимости...
в мире
оон
Посол объяснил, почему Карибы голосовали за антироссийские резолюции в ООН

РИА Новости: посол Петрович рассказал, что Карибы зависят от Запада

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия в течение последних лет голосовали в ООН за антироссийские резолюции Украине из-за своей зависимости от Запада, в частности от США, объяснил в интервью РИА Новости посол РФ в Ямайке и по совместительству в этих карибских государствах Сергей Петрович.
"Приходится говорить о том, что страны совместительства - в нашей мидовской терминологии - зачастую вынуждены идти на поводу у Запада в том, что касается антироссийских инициатив. Называя вещи своими именами, карибским - и не только - развивающимся государствам попросту приходится голосовать как им "предписано", - сказал он агентству, комментируя такую линию указанных государств в ООН.
Дипломат отметил, что эти страны находятся в полной экономической зависимости от Запада, в особенности от США, и не могут игнорировать указания крупнейшего партнера.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В МИД рассказали о голосовании ООН за резолюцию по борьбе с нацизмом
21 ноября 2025, 12:21
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
