Посол объяснил, почему Карибы голосовали за антироссийские резолюции в ООН

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия в течение последних лет голосовали в ООН за антироссийские резолюции Украине из-за своей зависимости от Запада, в частности от США, объяснил в интервью РИА Новости посол РФ в Ямайке и по совместительству в этих карибских государствах Сергей Петрович.
"Приходится говорить о том, что страны совместительства - в нашей мидовской терминологии - зачастую вынуждены идти на поводу у Запада в том, что касается антироссийских инициатив. Называя вещи своими именами, карибским - и не только - развивающимся государствам попросту приходится голосовать как им "предписано", - сказал он агентству, комментируя такую линию указанных государств в ООН.
Дипломат отметил, что эти страны находятся в полной экономической зависимости от Запада, в особенности от США, и не могут игнорировать указания крупнейшего партнера.
