Посол объяснил, почему Карибы голосовали за антироссийские резолюции в ООН

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия в течение последних лет голосовали в ООН за антироссийские резолюции Украине из-за своей зависимости от Запада, в частности от США, объяснил в интервью РИА Новости посол РФ в Ямайке и по совместительству в этих карибских государствах Сергей Петрович.