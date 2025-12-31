Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

«

"Тридцать первого декабря в Камчатском крае, как и во многих регионах страны, будут наблюдаться перебои по передаче данных в сетях сотовых операторов большой четверки - "МегаФон", МТС, "Билайн" и Tele2 ("Т2 Мобайл")", - проинформировали власти в своем Telegram-канале.