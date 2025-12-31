Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек – РИА Новости. Перебои в работе мобильного интернета ожидаются в Камчатском крае 31 декабря, сообщает правительство Камчатского края.
"Тридцать первого декабря в Камчатском крае, как и во многих регионах страны, будут наблюдаться перебои по передаче данных в сетях сотовых операторов большой четверки - "МегаФон", МТС, "Билайн" и Tele2 ("Т2 Мобайл")", - проинформировали власти в своем Telegram-канале.
Ограничения мобильного интернета в правительстве связывают с обеспечением "безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры". При этом власти подчеркивают, что проводной интернет и бесплатные точки доступа продолжат работать в обычном режиме.
"При ограничениях продолжат работать ресурсы и сервисы из перечня цифровых платформ, которые формирует Минцифры РФ из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также трех региональных сервисов. В том числе, будет доступен мессенджер Max", - отмечается в сообщении.
Также уточняется, что банкоматы и терминалы оплаты в крупных торговых сетях будут работать без ограничений, однако возможны перебои с оплатой товаров с мобильных терминалов. Бесплатные точки доступа Wi-Fi продолжают работать в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. О времени восстановления связи будет сообщено дополнительно.
