Рейтинг@Mail.ru
Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 31.12.2025 (обновлено: 08:33 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/kamchatka-2065812680.html
Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 31.12.2025
Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
Перебои в работе мобильного интернета ожидаются в Камчатском крае 31 декабря, сообщает правительство Камчатского края. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T08:32:00+03:00
2025-12-31T08:33:00+03:00
технологии
камчатский край
россия
петропавловск-камчатский
мегафон
мтс
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_a3bd8b9c8f0cccb50fe9deff530cb611.jpg
https://ria.ru/20251227/peterburg-2065105485.html
камчатский край
россия
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_203167ecf20b4734ed0440f42b6c4da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, камчатский край, россия, петропавловск-камчатский, мегафон, мтс, билайн
Технологии, Камчатский край, Россия, Петропавловск-Камчатский, Мегафон, МТС, Билайн
Жителей Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Власти Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета 31 декабря

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский
Вид на Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек – РИА Новости. Перебои в работе мобильного интернета ожидаются в Камчатском крае 31 декабря, сообщает правительство Камчатского края.
«
"Тридцать первого декабря в Камчатском крае, как и во многих регионах страны, будут наблюдаться перебои по передаче данных в сетях сотовых операторов большой четверки - "МегаФон", МТС, "Билайн" и Tele2 ("Т2 Мобайл")", - проинформировали власти в своем Telegram-канале.
Ограничения мобильного интернета в правительстве связывают с обеспечением "безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры". При этом власти подчеркивают, что проводной интернет и бесплатные точки доступа продолжат работать в обычном режиме.
"При ограничениях продолжат работать ресурсы и сервисы из перечня цифровых платформ, которые формирует Минцифры РФ из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также трех региональных сервисов. В том числе, будет доступен мессенджер Max", - отмечается в сообщении.
Также уточняется, что банкоматы и терминалы оплаты в крупных торговых сетях будут работать без ограничений, однако возможны перебои с оплатой товаров с мобильных терминалов. Бесплатные точки доступа Wi-Fi продолжают работать в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. О времени восстановления связи будет сообщено дополнительно.
Главная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Петербурге рассказали туристам, что делать при перебоях с интернетом
27 декабря 2025, 21:29
 
ТехнологииКамчатский крайРоссияПетропавловск-КамчатскийМегафонМТСБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала