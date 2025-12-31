https://ria.ru/20251231/jakutsk-2065804378.html
В Якутске, где без тепла остались 23 дома, устраняют последствия аварии
ЯКУТСК, 31 дек - РИА Новости. Двадцать три жилых дома остались без теплоснабжения в минус 45 из-за повреждения тепловой сети в Якутске, бригады приступили к ремонтным работам, сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ ПАО 'Якутскэнерго".
По информации компании, в среду автомобиль повредил тепловые сети по улице Клары Цеткин в Якутске
.
"Сегодня, 31 декабря 2025 года, в 09.26 (3.26 мск - ред.) в квартале 145 произошла авария, потребовавшая немедленного отключения участка теплосети. Причиной стало внешнее воздействие сторонней техники на трубопровод по улице Клары Цеткин. В результате временно прекращена подача тепла в 23 жилых дома", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что аварийные службы Якутской ТЭЦ незамедлительно приступили к локализации и ликвидации последствий. На месте работают ремонтные бригады.
"Учитывая низкую температуру воздуха, все силы брошены на максимально быстрое восстановление теплоснабжения". - говорится в сообщении.
По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Якутске зарегистрировано минус 45 градусов мороза.