В Якутске, где без тепла остались 23 дома, устраняют последствия аварии

ЯКУТСК, 31 дек - РИА Новости. Двадцать три жилых дома остались без теплоснабжения в минус 45 из-за повреждения тепловой сети в Якутске, бригады приступили к ремонтным работам, сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ ПАО 'Якутскэнерго".

По информации компании, в среду автомобиль повредил тепловые сети по улице Клары Цеткин в Якутске

"Сегодня, 31 декабря 2025 года, в 09.26 (3.26 мск - ред.) в квартале 145 произошла авария, потребовавшая немедленного отключения участка теплосети. Причиной стало внешнее воздействие сторонней техники на трубопровод по улице Клары Цеткин. В результате временно прекращена подача тепла в 23 жилых дома", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что аварийные службы Якутской ТЭЦ незамедлительно приступили к локализации и ликвидации последствий. На месте работают ремонтные бригады.

"Учитывая низкую температуру воздуха, все силы брошены на максимально быстрое восстановление теплоснабжения". - говорится в сообщении.