В Якутске, где без тепла остались 23 дома, устраняют последствия аварии - РИА Новости, 31.12.2025
06:39 31.12.2025
В Якутске, где без тепла остались 23 дома, устраняют последствия аварии
В Якутске, где без тепла остались 23 дома, устраняют последствия аварии - РИА Новости, 31.12.2025
В Якутске, где без тепла остались 23 дома, устраняют последствия аварии
Двадцать три жилых дома остались без теплоснабжения в минус 45 из-за повреждения тепловой сети в Якутске, бригады приступили к ремонтным работам, сообщает... РИА Новости, 31.12.2025
происшествия
якутск
https://ria.ru/20251220/nakhodka-2063463764.html
https://ria.ru/20251231/atamanovka-2065803560.html
якутск
2025
происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
В Якутске, где без тепла остались 23 дома, устраняют последствия аварии

В Якутске из-за аварии в минус 45 без тепла остались 23 жилых дома

ЯКУТСК, 31 дек - РИА Новости. Двадцать три жилых дома остались без теплоснабжения в минус 45 из-за повреждения тепловой сети в Якутске, бригады приступили к ремонтным работам, сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ ПАО 'Якутскэнерго".
По информации компании, в среду автомобиль повредил тепловые сети по улице Клары Цеткин в Якутске.
Водитель фуры оставил без отопления тысячи жителей Находки
20 декабря, 05:17
Грузовик без тормозов оставил без тепла семь тысяч жителей Находки
20 декабря, 05:17
"Сегодня, 31 декабря 2025 года, в 09.26 (3.26 мск - ред.) в квартале 145 произошла авария, потребовавшая немедленного отключения участка теплосети. Причиной стало внешнее воздействие сторонней техники на трубопровод по улице Клары Цеткин. В результате временно прекращена подача тепла в 23 жилых дома", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что аварийные службы Якутской ТЭЦ незамедлительно приступили к локализации и ликвидации последствий. На месте работают ремонтные бригады.
"Учитывая низкую температуру воздуха, все силы брошены на максимально быстрое восстановление теплоснабжения". - говорится в сообщении.
По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Якутске зарегистрировано минус 45 градусов мороза.
В Атамановку доставят тепловые пушки на время устранения аварии
06:30
В Атамановку доставят тепловые пушки на время устранения аварии
ПроисшествияЯкутск
 
 
