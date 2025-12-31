Рейтинг@Mail.ru
10:16 31.12.2025 (обновлено: 10:19 31.12.2025)
Захарова назвала глобальный итог 2025 года
Захарова назвала глобальный итог 2025 года
Глобальным итогом 2025 года стало то, что Россия вернула миру память о Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.12.2025
Захарова назвала глобальный итог 2025 года

Захарова: Россия в 2025 году вернула миру память о Второй мировой войне

© РИА Новости / Максим Блинов
Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Глобальным итогом 2025 года стало то, что Россия вернула миру память о Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вернули миру знание о Второй мировой войне. Мы не растворили его в каких-то странных гибридных мероприятиях, как это произошло в Европе, к сожалению, которой бы просто не было, если бы пришел нацизм и фашизм туда и окончательно укрепился", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, вместе с Россией юбилей победы во Второй мировой войне отметили и страны мирового большинства, считающие эту дату судьбоносной. При этом в России не делили победу на свою и чужую и равно чествовали тех, кто входил в Антигитлеровскую коалицию.
"Мы вернули эту память, мы вернули ее в том виде, в котором она действительно должна быть и должна воссиять. Я считаю, что она воссияла", - подчеркнула она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Десять главных итогов 2025 года
30 декабря 2025, 08:00
 
