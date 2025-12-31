МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Глобальным итогом 2025 года стало то, что Россия вернула миру память о Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вернули миру знание о Второй мировой войне. Мы не растворили его в каких-то странных гибридных мероприятиях, как это произошло в Европе, к сожалению, которой бы просто не было, если бы пришел нацизм и фашизм туда и окончательно укрепился", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, вместе с Россией юбилей победы во Второй мировой войне отметили и страны мирового большинства, считающие эту дату судьбоносной. При этом в России не делили победу на свою и чужую и равно чествовали тех, кто входил в Антигитлеровскую коалицию.
"Мы вернули эту память, мы вернули ее в том виде, в котором она действительно должна быть и должна воссиять. Я считаю, что она воссияла", - подчеркнула она.
