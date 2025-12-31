Нетаньяху и Трамп обсудили новую атаку на Иран в 2026 году, пишет Axios

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в ходе встречи обсуждали возможность атаки на Иран в 2026 году, но не приняли какое-либо решение на этот счет, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два источника в США.
"Нетаньяху обсуждал возможность новой атаки на Иран в 2026 году в ходе встречи с президентом Трампом в понедельник… Трамп и Нетаньяху не пришли к согласию по конкретным срокам, условиям (при наступлении которых будет совершена атака - ред.) или детальным договоренностям о будущих военных действиях", - пишет портал.
Источник заявил порталу, что Трамп, вероятно, поддержит "второй раунд" военных действий против Ирана, если США увидят со стороны исламской республики шаги, направленные на восстановление ядерной программы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".