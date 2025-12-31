https://ria.ru/20251231/iran-2065795279.html
Нетаньяху утверждает, что Иран пытается восстановить ядерную программу
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран возвращается к производству баллистических ракет, а также пытается восстановить свою ядерную... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T02:56:00+03:00
РИА Новости
2025
Новости
ru-RU
РИА Новости
РИА Новости
Нетаньяху: Иран возвращается к производству баллистических ракет