Экс-мэр Магаса Аушев отправился на СВО

НАЛЬЧИК, 31 дек - РИА Новости. Суд в Ингушетии приостановил производство по уголовному делу в отношении обвиняемого в превышении должностных полномочий бывшего главы столицы республики Магаса Усмана Аушева в связи с тем, что тот заключил контракт и отправился на СВО, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы региона.