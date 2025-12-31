Рейтинг@Mail.ru
13:39 31.12.2025 (обновлено: 13:59 31.12.2025)
Индия стала четвертой по величине экономикой мира, заявили в Нью-Дели
Индия обогнала Японию и стала четвертой по величине экономикой в мире с объемом ВВП в 4,18 триллиона долларов, заявило правительство страны. РИА Новости, 31.12.2025
индия
япония
германия
всемирный банк
большая двадцатка
s&p
экономика
индия
япония
германия
индия, япония, германия, всемирный банк, большая двадцатка, s&p, экономика
Индия, Япония, Германия, Всемирный банк, Большая двадцатка, S&P, Экономика
Правительство Индии заявило, что страна стала четвёртой экономикой в мире

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 дек – РИА Новости. Индия обогнала Японию и стала четвертой по величине экономикой в мире с объемом ВВП в 4,18 триллиона долларов, заявило правительство страны.
"При ВВП в 4,18 триллиона долларов Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире, и, как ожидается, вытеснит Германию с третьего места в течение следующих 2,5-3 лет с прогнозируемым ВВП в 7,3 триллиона долларов к 2030 году", - говорится в заявлении правительства, содержащем обзор реформ 2025 года.
США являются крупнейшей экономикой в мире, а Китай занимает второе место.
Реальный ВВП Индии вырос на 8,2% во втором квартале 2025-26 финансового года, по сравнению с 7,8% в первом квартале и 7,4% в четвертом квартале прошлого финансового года. Темпы роста превзошли ожидания, при этом во втором квартале 2025-26 финансового года ВВП достиг шестиквартального максимума, что отражает устойчивость Индии на фоне сохраняющейся неопределенности в мировой торговле, говорится в сообщении.
Правительство Индии отмечает, что международные агентства разделяют этот оптимизм, в частности, Всемирный банк прогнозирует рост на 6,5% в 2026 году, а агентство Moody"s ожидает, что Индия останется самой быстрорастущей экономикой среди стран G20 с ростом на 6,4% в 2026 году и 6,5% в 2027 году. Международный валютный фонд повысил свои прогнозы до 6,6% на 2025 год и 6,2% на 2026 год, а Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует рост на 6,7% в 2025 году и 6,2% в 2026 году. Кроме того, S&P ожидает роста Индии на 6,5% в текущем финансовом году и на 6,7% в следующем, Азиатский банк развития повысил свой прогноз на 2025 год до 7,2%, а Fitch повысило свой прогноз на 2026 финансовый год до 7,4% на фоне более высокого потребительского спроса.
"Индия входит в число самых быстрорастущих крупных экономик мира и имеет хорошие возможности для сохранения этой динамики. Стремясь достичь статуса страны с высоким уровнем дохода к 2047 году — столетию своей независимости, страна опирается на прочные основы экономического роста, структурных реформ и социального прогресса", — заявило правительство.
