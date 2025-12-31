Индия стала четвертой по величине экономикой мира, заявили в Нью-Дели

Реальный ВВП Индии вырос на 8,2% во втором квартале 2025-26 финансового года, по сравнению с 7,8% в первом квартале и 7,4% в четвертом квартале прошлого финансового года. Темпы роста превзошли ожидания, при этом во втором квартале 2025-26 финансового года ВВП достиг шестиквартального максимума, что отражает устойчивость Индии на фоне сохраняющейся неопределенности в мировой торговле, говорится в сообщении.