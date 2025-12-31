В Харькове мужчина выстрелил в сотрудника военкомата

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мужчина в Харькове выстрелил в сотрудника военкомата при попытке задержания, сообщила в среду полиция Харьковской области.
"Событие произошло 31 декабря около 09.00 (10.00 мск -ред.) в Немышлянском районе города Харькова на улице Харьковских дивизий во время проверки документов у водителя автомобиля. Сорокадвухлетний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего военкомата, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице харьковской полиции в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В публикации не уточняется, использовал ли мужчина боевое оружие или травматический пистолет, но отмечается, что сотрудник военкомата не пострадал. Беглеца задержали через несколько часов, начато досудебное расследование по статье о хулиганстве.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
