16:18 31.12.2025
Запорожский губернатор передал мальчику из Мелитополя подарок от Путина
Запорожский губернатор передал мальчику из Мелитополя подарок от Путина
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий передал мальчику Ивану из Мелитополя подарок от президента России Владимира Путина. РИА Новости, 31.12.2025
Запорожский губернатор передал мальчику из Мелитополя подарок от Путина

Балицкий передал мальчику из Мелитополя подарок от Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий передал мальчику Ивану из Мелитополя подарок от президента России Владимира Путина.
"Подарок от Владимира Владимировича Путина передал 12-летнему Ивану из Мелитополя. Мальчик живет с бабушкой и младшей сестрой, а его брат Роман выполняет задачи в ходе специальной военной операции", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, Иван круглый отличник, занимается спортом, увлекается историей и, что очень ценно, помимо подарка для себя – самоката – попросил подарок и для своей бабушки – телевизор.
"Растет настоящий мужчина, защитник своей семьи и Родины, парень, который равняется на своего брата. Рад, что перед Новым годом мечта еще одного ребенка исполнилась", - подчеркнул губернатор.
Девочка из Красноярского края получила новогодний подарок от Путина
24 декабря 2025, 16:40
 
МелитопольЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир Путин
 
 
