У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам - РИА Новости, 31.12.2025
03:51 31.12.2025
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам

РИА Новости: вернуть переплаты по штрафам можно будет через "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. У россиян появится возможность вернуть через "Госуслуги" переплаты по госпошлинам и штрафам, которые были оплачены любым способом - с 1 января 2026 года ведомства начнут подготовку к реализации такой функции, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Налоговым кодексом законодательно устанавливается возможность вернуть на "Госуслугах" не только излишне уплаченные штрафы и пошлины, которые были оплачены на "Госуслугах", но и то, что оплачивалось другими способами", - сообщили там.
Отмечается, что изменения позволят с 1 января 2026 года начать техническую подготовку к реализации этой возможности. Для запуска необходимо построить все внутренние рабочие процессы ведомств и их интеграцию с порталом госуслуг.
В аппарате вице-премьера добавили, что такая возможность будет реализована в рамках жизненной ситуации "Возврат штрафов и госпошлин" - ее функционал расширят. Сейчас же, в рамках сервиса, на "Госуслугах" можно вернуть госпошлины или штрафы, которые были начислены МВД или Росгвардией и оплачены через госпортал.
