В Госдуме назвали действия Грузии по отношению к россиянам дискриминацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Отказ ряду категорий российских граждан во въезде в Грузию из-за места рождения является дискриминацией и напоминает политику "охоты на ведьм", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.