В Госдуме назвали действия Грузии по отношению к россиянам дискриминацией
14:55 31.12.2025 (обновлено: 15:09 31.12.2025)
В Госдуме назвали действия Грузии по отношению к россиянам дискриминацией
В Госдуме назвали действия Грузии по отношению к россиянам дискриминацией
грузия, в мире, россия, швейцария, михаил шеремет, госдума рф
Грузия, В мире, Россия, Швейцария, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме назвали действия Грузии по отношению к россиянам дискриминацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Отказ ряду категорий российских граждан во въезде в Грузию из-за места рождения является дискриминацией и напоминает политику "охоты на ведьм", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии предупредила российских граждан о частых случаях отказа во въезде в страну со стороны грузинских пограничников из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения. В частности, речь идет о граждан РФ, в паспортах которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
"Бездумно, в угоду голословным политическим трендам, заниматься дискриминацией и объявлять "охоту на ведьм". Грузия этим только лишает себя развития и возможности вырваться из кабальной стагнации экономики", - сказал Шеремет.
По его словам, принятие столь обескураживающих мер к российским гражданам со стороны властей Грузии стоит расценивать как продолжение опасной деструктивной политики, разрушающей экономический потенциал страны.
