В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у русофобов

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Грузии не следует идти на поводу у русофобов, отказывая ряду категорий российских граждан во въезде в страну, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Грузии не следует идти на поводу и действовать по подсказке стран-русофобов. Это очень плохая и ненадежная кампания. Подобная акция может перечеркнуть все хорошее, что за последнее время наметилось в российско-грузинских отношениях", - сказал Белик.

"Российские туристы едут в Грузию не с пустыми карманами и оставляют там свои деньги. Заменят ли их европейские туристы - это даже не знак вопроса. Точно нет. В Евросоюзе не ждут Грузию, а вот подсказки антироссийского толка раздают очень активно", - сказал депутат.