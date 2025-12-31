Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у русофобов - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/gosduma-2065816248.html
В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у русофобов
В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у русофобов - РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у русофобов
Грузии не следует идти на поводу у русофобов, отказывая ряду категорий российских граждан во въезде в страну, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T09:25:00+03:00
2025-12-31T09:25:00+03:00
в мире
грузия
россия
севастополь
дмитрий белик
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989190986_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_c444e47ef57b754ef1d8dbc6c7c71315.jpg
https://ria.ru/20251230/gruzija-2065734917.html
грузия
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989190986_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_26fc4ab6d3c7fcd624380b5b890de833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, севастополь, дмитрий белик, госдума рф
В мире, Грузия, Россия, Севастополь, Дмитрий Белик, Госдума РФ
В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у русофобов

Депутат Белик призвал Грузию не идти на поводу у русофобов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастник акции протеста в Тбилиси
Участник акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Участник акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Грузии не следует идти на поводу у русофобов, отказывая ряду категорий российских граждан во въезде в страну, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии предупредила российских граждан о частых случаях отказа во въезде в страну со стороны грузинских пограничников из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения. В частности, речь идет о гражданах РФ, в паспортах которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
«
"Грузии не следует идти на поводу и действовать по подсказке стран-русофобов. Это очень плохая и ненадежная кампания. Подобная акция может перечеркнуть все хорошее, что за последнее время наметилось в российско-грузинских отношениях", - сказал Белик.
По его словам, добрососедские и уважительные отношения с Россией являются залогом развития грузинской экономики.
"Российские туристы едут в Грузию не с пустыми карманами и оставляют там свои деньги. Заменят ли их европейские туристы - это даже не знак вопроса. Точно нет. В Евросоюзе не ждут Грузию, а вот подсказки антироссийского толка раздают очень активно", - сказал депутат.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за места рождения
30 декабря 2025, 17:35
 
В миреГрузияРоссияСевастопольДмитрий БеликГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала