Грузии не следует идти на поводу у русофобов, отказывая ряду категорий российских граждан во въезде в страну, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, РИА Новости, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Грузии не следует идти на поводу у русофобов, отказывая ряду категорий российских граждан во въезде в страну, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее секция интересов России
при посольстве Швейцарии
в Грузии
предупредила российских граждан о частых случаях отказа во въезде в страну со стороны грузинских пограничников из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения. В частности, речь идет о гражданах РФ, в паспортах которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия
, Крым
, ДНР
, ЛНР
, Запорожская и Херсонская области
.
«
"Грузии не следует идти на поводу и действовать по подсказке стран-русофобов. Это очень плохая и ненадежная кампания. Подобная акция может перечеркнуть все хорошее, что за последнее время наметилось в российско-грузинских отношениях", - сказал Белик.
По его словам, добрососедские и уважительные отношения с Россией являются залогом развития грузинской экономики.
"Российские туристы едут в Грузию не с пустыми карманами и оставляют там свои деньги. Заменят ли их европейские туристы - это даже не знак вопроса. Точно нет. В Евросоюзе не ждут Грузию, а вот подсказки антироссийского толка раздают очень активно", - сказал депутат.