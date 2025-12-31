В Госдуме рассказали о новой мере поддержки для семей с 1 января

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Выплаты работникам при рождении ребенка до одного миллиона рублей будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов в России с 1 января, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

"Буквально в прошлом году в регионах проходило обсуждение внедрения корпоративного демографического стандарта, изучались практики бизнеса по поддержке семей с детьми. Это кропотливый труд государства и предпринимательского сообщества - своего рода "дорога с двусторонним движением" в разработке механизмов поддержки работающих родителей. Такие решения не носят разовый характер, а выстраивают долгосрочный подход, в центре которого находится семья и ее благополучие", - заключила она.