В Госдуме рассказали о новой мере поддержки для семей с 1 января
Выплаты работникам при рождении ребенка до одного миллиона рублей будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов в России с 1 января, рассказала РИА Новости член РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме рассказали о новой мере поддержки для семей с 1 января
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Выплаты работникам при рождении ребенка до одного миллиона рублей будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов в России с 1 января, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
с 1 января 2026 года начнет действовать норма, направленная на дополнительную поддержку семей и создание более комфортных условий для родителей. Речь идет об увеличении необлагаемой налогом материальной помощи от работодателей при рождении или усыновлении ребенка до одного миллиона рублей. Это позволит семьям получать такую поддержку в полном объеме, без налоговых удержаний, и использовать средства на действительно важные вещи в первые месяцы жизни ребенка", - сказала Полуянова.
По словам парламентария, для работодателей это добровольный, но понятный и прозрачный механизм оказания помощи своим сотрудникам.
"Буквально в прошлом году в регионах проходило обсуждение внедрения корпоративного демографического стандарта, изучались практики бизнеса по поддержке семей с детьми. Это кропотливый труд государства и предпринимательского сообщества - своего рода "дорога с двусторонним движением" в разработке механизмов поддержки работающих родителей. Такие решения не носят разовый характер, а выстраивают долгосрочный подход, в центре которого находится семья и ее благополучие", - заключила она.