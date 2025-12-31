Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новой мере поддержки для семей с 1 января - РИА Новости, 31.12.2025
04:06 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/gosduma-2065799045.html
В Госдуме рассказали о новой мере поддержки для семей с 1 января
В Госдуме рассказали о новой мере поддержки для семей с 1 января - РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме рассказали о новой мере поддержки для семей с 1 января
Выплаты работникам при рождении ребенка до одного миллиона рублей будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов в России с 1 января, рассказала РИА Новости член РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T04:06:00+03:00
2025-12-31T04:06:00+03:00
общество
россия
госдума рф
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
общество, россия, госдума рф, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Госдума РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В Госдуме рассказали о новой мере поддержки для семей с 1 января

РИА Новости: выплаты при рождении ребенка будут освобождены от НДФЛ

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Выплаты работникам при рождении ребенка до одного миллиона рублей будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов в России с 1 января, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
России с 1 января 2026 года начнет действовать норма, направленная на дополнительную поддержку семей и создание более комфортных условий для родителей. Речь идет об увеличении необлагаемой налогом материальной помощи от работодателей при рождении или усыновлении ребенка до одного миллиона рублей. Это позволит семьям получать такую поддержку в полном объеме, без налоговых удержаний, и использовать средства на действительно важные вещи в первые месяцы жизни ребенка", - сказала Полуянова.
Россиянам сообщили о пересчете некоторых выплат в 2026 году
Россиянам сообщили о пересчете некоторых выплат в 2026 году
02:07
По словам парламентария, для работодателей это добровольный, но понятный и прозрачный механизм оказания помощи своим сотрудникам.
"Буквально в прошлом году в регионах проходило обсуждение внедрения корпоративного демографического стандарта, изучались практики бизнеса по поддержке семей с детьми. Это кропотливый труд государства и предпринимательского сообщества - своего рода "дорога с двусторонним движением" в разработке механизмов поддержки работающих родителей. Такие решения не носят разовый характер, а выстраивают долгосрочный подход, в центре которого находится семья и ее благополучие", - заключила она.
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка
8 декабря, 17:01
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка
8 декабря, 17:01
 
ОбществоРоссияГосдума РФИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
