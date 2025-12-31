Германия уже действует в рамках плана на случай войны, пишут СМИ

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ФРГ занимается формированием общей картины угроз и подготовкой логистических и защитных мер в рамках первой из пяти фаз вероятной эскалации, сценарий которой изложен в "Оперативном плане для Германии" (OPLAN), пишет европейская версия газеты Politico со ссылкой на документ в ее распоряжении.

"В OPLAN изложена модель эскалации из пяти фаз - от раннего выявления угроз и сдерживания и до государственной обороны, коллективной обороны НАТО и восстановления после завершения конфликта. В документе отмечается, что в настоящее время Германия действует в рамках первой фазы, где она сосредоточена на создании общей картины угроз, координации действий в правительстве и подготовке логистических и защитных мер", - говорится в публикации со ссылкой на сокращенную 24-страничную версию плана, оказавшуюся в распоряжении издания.