Герасимов рассказал о задаче продолжить расширение полосы безопасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 31.12.2025 (обновлено: 13:10 31.12.2025)
Герасимов рассказал о задаче продолжить расширение полосы безопасности
Начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов напомнил о задаче, поставленной Владимиром Путиным.
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
2025
безопасность, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов напомнил о задаче, поставленной Владимиром Путиным.
"Президентом РФ поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечивания мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей", — сказал Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".
Кроме того глава Генштаба отметил, что российские силы в этом году добились самых высоких темпов наступления, причем только за месяц армия освободила более 700 квадратных километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
