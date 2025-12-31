https://ria.ru/20251231/gerasimov-2065806945.html
Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями группировки "Север"
Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями группировки "Север"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", сообщили в... РИА Новости, 31.12.2025
