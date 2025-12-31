Рейтинг@Mail.ru
Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями группировки "Север"
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 31.12.2025
Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями группировки "Север"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", сообщили в...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями группировки "Север"

Герасимов проверил выполнение задач соединениями и частями группировки «Север»

© Фото : Ольга Балашова/Минобороны РФНачальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Ольга Балашова/Минобороны РФ
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Герасимов оценил темпы наступления российской армии в декабре
